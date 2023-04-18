KKTC'de Kadir Gecesi idrak edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin yanı sıra çok sayıda kişinin katıldığı programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu, teravih, tesbih ve şükür namazları kılındı.

Program sonunda katılımcılara gül şerbeti ve lokma tatlısı ikram edildi.

Kadir Gecesi dolayısıyla KKTC'nin Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke ve İskele kentlerinde de çeşitli program ve etkinlikler düzenlendi.

Gecenin önemine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, ramazanın 12 ayın en değerlisi olduğunu söyleyerek, "Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'in indiği gecedir. Bunun bu kadar değerli olduğunun farkına varmalıyız. Cenabı Allah'ın kulları ile irtibatı Kur'an-ı Kerim aracılığıyladır. Kur'an-ı Kerim'in indiği bu gece bu nedenle çok önemlidir." diye konuştu.