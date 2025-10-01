KKTC'de İsrail'in Filoya Saldırısı Protesto Edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Filistin İnisiyatifi, başkent Lefkoşa'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Kıbrıs Filistin İnisiyatifi üyeleri ve vatandaşlar, başkent Lefkoşa'daki Eski Terminal'de toplandı.

Eylemciler, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti.

Marşlar ve sloganlar eşliğinde İsrail yönetimini kınayan eylemciler, İsrail'in saldırısının hem uluslararası hukuka aykırı olduğunu hem de insanlığa karşı suç oluşturduğunu belirtti.

Eylemciler, İsrail'e yönelik adımlar atılmasını talep eden mektubu Birleşmiş Milletlerin KKTC'deki temsilciliğine iletti.

Protestocular, uluslararası kamuoyuna İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım ve insanlığa karşı suçlara sessiz kalmamaları çağrısı yaptı.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.