KKTC'de İnsan Hakları Derneği İsrail'in Gazze saldırılarını BM'ye taşıdı

KKTC'de faaliyet gösteren İnsan Hakları Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulundu. Dernek, İsrail'in saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaparak saldırıların durdurulması için BM'ye seslendi.

KKTC'de faaliyet gösteren İnsan Hakları Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için Birleşmiş Milletlere (BM) çağrıda bulundu.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, İnsan Hakları Derneği, İsrail'in saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaparak saldırıların durdurulması için BM'ye seslendi.

Açıklamada, "İnsani ara sonrası tüm dünyanın gözleri önünde İsrail'in füzelerle Gazze'yi masum sivil insanlara toplu mezar yapmaya devam etmesi, insanlık için bir zül ve dayanılmaz bir vicdan azabıdır." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'deki can kaybından yalnızca İsrail'in değil, ABD ve BM'nin de sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "uluslararası mahkemede yargılanması" istendi.??????