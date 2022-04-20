KKTC'de hükümet istifa etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, UBP-DP-YDP hükümetinin istifasını kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) Başbakan Faiz Sucuoğlu'nun dün kabinede değişiklik yaparak Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınmasını talep etmesi üzerine yaşanan kriz, hükümetin istifasıyla sonuçlandı. Bugün Başbakan Sucuoğlu'nu kabul eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yarım saat süren görüşmenin ardından yazılı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Sucuoğlu'nun dün öğle saatlerinde kendisini ziyaret ederek Maliye Bakanı Sunat Atun'u görevden alma talebini ilettiğini kaydetti. Sucuoğlu'ndan akşam saatlerine kadar değerlendirme yapmak ve istişarelerde bulunmak için zaman istediğini, Sucuoğlu'nun da bunu kabul ederek ayrıldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Sucuoğlu'nun öğleden sonra yeniden kendisini ziyaret ederek bu kez hükümetin istifasını sunduğunu belirtti. Tatar, "Hukukçularla istişare sonucunda istifanın tek taraflı olduğu ve Cumhurbaşkanı olarak bunu uygulama durumunda olduğum sonucuna vardım" dedi.

"TÜRKİYE İLE İMZALANAN PROTOKOLÜN BİR AN ÖNCE İSTİŞARELERLE UYGULAMAYA KONULMASI ÖNEMLİ"

Başbakan Faiz Sucuoğlu ile bugün saat 15.30'da görüştüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, hükümetin istifasını kabul ettiğini Sucuoğlu'na ilettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anayasanın 106. maddesi gereğince Sucuoğlu'ndan yeni hükümet kurulana kadar başbakan ve bakanların görevlerine devam etmesini istediğini de söyledi. "Bir an önce yeni hükümetin göreve gelmesini temenni ediyoruz" diyen Tatar, "Ülkede ekonomik kriz var. Türkiye ile imzalanan protokolün bir an önce istişarelerle uygulamaya konulması önemlidir. Bu görüşlerimi Başbakan Sucuoğlu ile de paylaştım" ifadelerini kullandı. Tatar, yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görevlendirme sürecini yarın başlatacağını da belirtti.

Böylece KKTC'de Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Partisi, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümeti sona erdi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel