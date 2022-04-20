KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti - Haberler

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhurbaşkanı Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu arasındaki görüşme sona erdi.

Tatar, yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını kabul ettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Sucuoğlu'nun hazırladığı kabine listesini 21 Şubat'ta onaylamasının ardından KKTC'de 38. hükümet kurulmuştu.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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