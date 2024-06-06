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KKTC'de Haziranda Rekor Sıcaklık!

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde hava sıcaklığı 45,5 dereceye ulaşarak 1975'ten bu yana haziranda kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu kırdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt kentinde hava sıcaklığının 45,5 dereceye ulaşmasıyla 1975'ten bu yana haziranda en yüksek sıcaklık kaydedildi.

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Güzelyurt'ta termometreler 45,5 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, "1975-2024 yıllarını kapsayan 49 yıllık periyotta haziran ayında ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık rekoru bugün Güzelyurt bölgesinde kırıldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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