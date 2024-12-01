Üye Girişi
Haberler
Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu

 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz

Muhalifler şimdi de gözünü oraya dikti: Tamamen temizleyeceğiz
İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul'da polis memuru katliam yaptı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

KKTC'de Girişimci Çocuk Pazarı ile Yetenekler Geliştiriliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çocukların tasarım ve yaratıcılık becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen Girişimci Çocuk Pazarı, 9-14 yaş arası çocukların el emeği ürünlerini sergilemesi için bir platform sundu. Etkinlikte çocukların girişimcilik becerilerini geliştirmeleri ve kendilerine güvenleri artırmaları hedefleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çocukların tasarım ve yaratıcılık becerilerinin arttırılması amacıyla Bilim Lefkoşa tarafından düzenlenen Girişimci Çocuk Pazarı ziyaretçileriyle buluştu.

Başkent Lefkoşa'daki etkinlikte 9-14 yaş arası çocuklar, kendi tasarladıkları el emeği ürünleri stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Girişimci Çocuk Pazarı sayesinde çocuklar, satış yaparken müşteri ilişkileri deneyimi, bütçe yönetimi, ürün geliştirme, reklam ve satış teknikleri gibi birçok temel girişimcilik yeteneğini pratiğe dökme fırsatı buldu.

Arabahmet Mahallesi'ndeki Bilim Lefkoşa'nın bahçesindeki etkinlikte kurulan atölye ve oyun alanlarıyla aileler ve çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.

Ürünlerin satışından elde edilen gelirin Kıbrıs Muhit Vakfı İyilik Evi'ne bağışlanacağı öğrenildi.

Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilim Lefkoşa çalışanlarından Şenay Yılmaz, Girişimci Çocuk Pazarı ile çocukların öz güvenlerinin artırarak girişimci olmalarını hedeflediklerini belirterek, "Bu etkinlik, onların hayal gücünü gerçeğe dönüştürme yeteneğini görmeleri için harika bir fırsat oldu." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
img

Galatasaray'dan maça dakikalar kala bomba açıklama
img

Faizsiz 24 ay taksit imkanı
img

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hangi iki Osmanlı padişahı kardeştir? Lecce Juventus CANLI İZLE şifresiz! İtalya Serie A Lecce Juventus maçı ne zaman? Donald Duck'ı ilk seslendiren kişi olan Clarence Nash'in bir deneme çekiminde yaptığı hangi hayvan sesi taklidi Donald Duck'ın sesi olmuştur? Türkiye'de adında hangi ifadenin geçtiği bir üniversite yoktur? Türk Kadınları şeklinde başlayan okul hangi okuldur? Behire Hakkı kim, hangi okulu kurdu? Behire Hakkı kurduğu okulun adı ne? Osmanlı Devleti'nde 1913'te Behire Hakkı kadınların meslek öğrenmelerini sağlamak amacıyla, adı Türk kadınları şeklinde başlayıp, hangisiyle biten... Lewis hangi hayvandır? 2006'da ABD Connectiut'ta bir hakim saldırganlığıyla mahalleye korku saçan Lewis adlı hangi hayvana ev hapsi cezası vermiştir? 2015'te İngiltere'de farklı yaşlarda çocukları olan 2000 aileyle yapılan bir ankette, anne ve babaların çoğu, çocuklarıyla vakit geçirmenin ...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.