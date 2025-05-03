KKTC'de Gemi Trafik Hizmetleri Projesi Başlıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat ve altyapı çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Doğu Akdeniz GTH Projesi'ne ilişkin imza törenini, 23 Ocak 2024 tarihinde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın da katılımıyla gerçekleştirdiklerini anımsattı. Proje ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğinin artacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Proje ile Mavi Vatan'ımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ve ülkemiz arasındaki deniz alanında deniz trafiğini izleyebileceğiz. Projede tamamen milli olarak geliştirilecek yazılım ile tüm altyapımızı millileştirerek bu alanda teknolojik bağımsızlık sağlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

'UZAKTAN YEDEKLEME KURULUMUNU GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, proje kapsamında Gazimağusa'da bir Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin kurulacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Proje kapsamında kurulacak sisteme, Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'da bulunan OTS ve radar verilerinin entegrasyonu sağlanacak. Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki trafik gözetleme istasyonlarının (TGİ) ise inşaat ve altyapı çalışmalarına başladık. Mersin GTH Merkezi'nde ise uzaktan yedekleme ve konsol kurulumunu gerçekleştireceğiz" dedi.

'BİLGİLER GTH MERKEZİ'NE GÖNDERİLECEK'

İnşaat ve altyapı çalışmalarına başlanan trafik gözetleme istasyonlarının, GTH'nin ana bileşenlerinden olduğunu belirten Uraloğlu, "Trafik gözetleme istasyonları sayesinde radar cihazlarıyla, kameralarıyla, haberleşme teçhizatlarıyla, meteoroloji algılayıcılarıyla ve modern teknolojinin tüm imkanları kullanılarak 24 saat kesintisiz izleme yapabileceğiz. Bu sayede Gemi Trafik Hizmetleri kapsama alanına giren herhangi bir gemi anında tespit edilebilecek ve bilgiler anında hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulacak merkeze hem de ülkemizde kurulmuş olan Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne iletilecek" açıklamasında bulundu. Sistemin çalışma prensiplerine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, tehlike uyarılarının yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemleri bu sistemler sayesinde sağlayacağız" dedi.