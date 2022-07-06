KKTC'de Ercan Havalimanı'nda bayram yoğunluğu yaşanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Ercan Havalimanı, Kurban Bayramı süresince 329 uçağa ve binlerce yolcuya hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ercan Havalimanı, bayram tatili boyunca, özel uçuşlar hariç, 165 gelen ve 164 de giden uçağa ev sahipliği yapacak.

Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla Türkiye'den KKTC'ye yoğun yolcu akışının olması bekleniyor.

8 Temmuz ile 12 Temmuz arasında Ercan Havalimanı'na yönelik 329 uçuş yapılması bekleniyor. Havalimanında en fazla yoğunluk 10 Temmuz'da yaşanacak.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik, Kurban Bayramı dolayısıyla yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.