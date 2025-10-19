Haberler

KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçiminde Oy Kullanma Oranı %53,19

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde saat 16.00 itibarıyla oy kullanma oranının %53,19 olduğunu açıkladı. Seçimin adil ve demokratik şekilde sonuçlanması dileğiyle, olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde saat 16.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 53,19'unun oy kullandığını belirtti.

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, oyunu eşiyle saat 11.30'da Suat Günsel İlkokulu 74 numaralı sandıkta kullanan Özerdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı seçiminin ülke için önemli olduğunu belirten Özerdağ, seçimin ülke, devlet ve halk için hayırlı olmasını diledi.

Ülke genelinde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getiren Özerdağ, sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarla ilgili şikayetler aldıklarını belirterek, vatandaş, parti ve adayların dikkatli ve kurallara uygun şekilde davranmasının önemine vurgu yaptı.

Özerdağ, "Beklentimiz seçimin adil, demokratik ve kurallara bağlı olarak sonuçlanmasıdır." diyerek, seçim sonuçlarının demokratik kazanım olmasını diledi.

Saat 16.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 53,19'a çıktı

TAK'ın haberine göre, YSK Başkanı Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde saat 16.00 itibarıyla oy kullanma oranını yüzde 53,19 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemleri saat 18.00'e kadar devam edecek.

YSK'den verilen bilgiye göre, saat 16.00 itibarıyla ilçelere göre katılım oranı ise Lefkoşa'da yüzde 54,28, Gazimağusa'da yüzde 51,87, Girne'de 52,70, Güzelyurt'ta yüzde 51,77, İskele'de yüzde 54,06 ve Lefke'de yüzde 54,43 oldu.

Buna göre şu ana kadar en yüksek katılım Lefke, en düşük ise Güzelyurt oldu.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
