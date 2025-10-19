KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçiminde Oy Kullanma Oranı %29,09

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde saat 13.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 29,09'unun oy kullandığını belirtti.

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, oyunu eşiyle saat 11.30'da Suat Günsel İlkokulu 74 numaralı sandıkta kullanan Özerdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı seçiminin ülke için önemli olduğunu belirten Özerdağ, seçimin ülke, devlet ve halk için hayırlı olmasını diledi.

Ülke genelinde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getiren Özerdağ, sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarla ilgili şikayetler aldıklarını belirterek, vatandaş, parti ve adayların dikkatli ve kurallara uygun şekilde davranmasının önemine vurgu yaptı.

Özerdağ, "Beklentimiz seçimin adil, demokratik ve kurallara bağlı olarak sonuçlanmasıdır." diyerek, seçim sonuçlarının demokratik kazanım olmasını diledi.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun (BRT) haberine göre, Özerdağ seçime katılım oranının 13.00 itibarıyla 29,09 olduğunu açıkladı.

Özerdağ, seçime katılım oranına dair rakamları ara ara duyuracağını da belirtti.

En yüksek katılım Lefke, en düşük de Güzelyurt oldu.

Saat 13.00 itibarıyla ilçelere göre katılım oranı ise şöyle:

"Yüzde 30,23 Lefkoşa, yüzde 27,70 Mağusa, yüzde 28,10 Girne, yüzde 26 Güzelyurt, 29,73 İskele ve yüzde 32,80 Lefke."