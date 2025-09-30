Haberler

KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçiminde Oy Kullanacak Seçmen Sayısı Açıklandı

Güncelleme:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda oy kullanacak seçmen sayısı 218 bin 313 olarak belirlendi. Seçim kurulları tarafından yapılan açıklamaya göre, seçmenler nerede oy kullanacaklarını YSK'nin internet sitesinden öğrenebilecekler.

KKTC Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) yapılan açıklamaya göre, 8 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için sandık seçmen listelerinin askı işlemleri tamamlandı.

Açıklamada, ilçe seçim kurullarının belirlediği seçmen listelerine göre KKTC'de 19 Ekim'deki cumhurbaşkanı seçimin ilk turunda 218 bin 313 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu kaydedilerek, seçmenlerin nerede oy kullanacaklarını YSK'nin internet sitesine girmek suretiyle öğrenebilecekleri ifade edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
