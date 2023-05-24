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KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi

KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi

Güncel Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye'de 28 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, KKTC'deki 140 bin 111 seçmen için başkent Lefkoşa ile Gazimağusa'da kurulan sandıklarda 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, saat 22.00 itibarıyla sona erdi.

Güzelyurt kentinde de 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi 21 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

KKTC'deki oy pusulalarının diplomatik kuryelerle yarın uçakla Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel

28 Mayıs Seçimi Türkiye Kıbrıs Güncel Haberler

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