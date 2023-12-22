KKTC'de cinayet davasında firari sanığın iadesi için yazı yazılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada, Hollanda'da yakalanan firari sanık Cemil Önal'ın Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Abdurrahim Çelik ile tarafların avukatları katıldı. Tutuklu 3 sanık ise bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Sanık Mustafa Söylemez'in avukatı Abdülhamit Saysal, vekaletnameye yeni ulaştığını anlatarak, "Suçun yabancı ülkede işlenmiş olması ve delillerin orada olması nedeniyle 3 aylık bir süre istiyorum." dedi.

Mehmet Faysal Söylemez'in avukatı Coşkun Atılgan ise davayı yeniden değerlendirmeleri için süre verilmesini isteyerek, "Delilleri tartışmadan bu davayı bitirmeyin. Mehmet Faysal Söylemez hakkında düşme kararı verilmelidir." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hollanda'da yakalanan firari sanık Cemil Önal'ın Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına karar verdi.

Sanık avukatlarına savunma yapmak üzere süre verilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 19 Ocak'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, KKTC'de hakkındaki "adam kaçırma, darp ve zorla alıkoyma" suçlamaları ile ilgili 14 Ekim 2021'de polise teslim olan ve tutuklanan maktul Halil Falyalı'nın, kendisi ve çalışanları aleyhindeki davalar geri çekilince 17 Aralık 2021'de cezaevinden tahliye edildiği yer alıyor.

KKTC'de 8 Şubat 2022 düzenlenen silahlı saldırıda şoför Murat Demirtaş ile Halil Falyalı'nın öldüğüne yer verilen iddianamede cinayetin "son derece organize, planlı ve profesyonel bir şekilde" işlendiğine vurgu yapılıyor.

İddianamede, şüphelilerin suçun işlendiği tarihten çok daha önce bu eylemi gerçekleştirmeye karar verdikleri ancak Falyalı'nın cezaevinde olması nedeniyle eylemin gerçekleştirilmediği anlatılıyor.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" suçundan beşer yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Sanıklar Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs ve Ender Yıldız için de "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak" suçlarından 32 yıl 6'şar aydan 46'şar yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Firari sanık Cemil Önal hakkında "kasten öldürme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından düzenlenen iddianame de bu dosyayla birleştirilmişti.