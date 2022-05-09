KKTC'de çilek hasadı ve tadım keyfi bir arada

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) çilek bahçelerini ziyaret edenler, dalından çilek toplama ve koparıp yeme keyfini birlikte yaşıyor.

KKTC'nin Lefke bölgesinde yer alan Yeşilırmak köyü ve civarında yaygın olarak bulunan çilek bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turist çekiyor, sosyal hareketlilik ve üreticilere ekonomik katkı sağlıyor.

Özellikle son yıllarda daha yaygın hale gelen "bahçeden çilek toplama" aktivitesi her kesimden ilgi görüyor.

Vatandaşlar çilek tarlalarını daha çok aileleriyle ziyaret ederken, çocuklarının da bu anı yaşamasını önemsiyor. Aileler özellikle hafta sonu gezilerinde çilek bahçelerini tercih ediyor.

Ziyaretçiler, bahçe girişinde de kurulan stantlarda satışa sunulan çileklerden satın alabiliyor ancak çileği dalından toplamanın daha yaygın olduğu belirtiliyor. Bahçeyi ziyaret edenler, tatlı bir anı olarak kalması amacıyla bu anların fotoğrafını çekiyor.

Yeşilırmak bölgesinde her yıl çilek festivali de düzenleniyor.

"Çileği hem toplamak hem de yemek çok zevkli"

İşçi Ramazan Karaosman, her yıl çilek bahçelerine geldiğini kaydederek "Burada çok güzel ve keyifli bir ortam var. Buraya gelip çilek toplamak, dalından koparmak ve yemek çok güzel bir duygu." dedi.

Öğrenci Esra Abuz, dalından çiçek toplamanın çok hoş bir duygu olduğunu söyledi.

Sevgi Karakuzu, çileği çok sevdiğini ifade ederek çilek bahçesine ilk kez geldiğini dile getirdi.

Delal Özışık da "Çok mutluyum. Çileği hem toplamak hem de yemek çok zevkli. Bahçeden çilek toplamak, Kıbrıs'ta yapılacak en güzel aktivitelerden biri." diye konuştu.

Sudanlı Tamuna İbrahim, çilek toplamaktan çok keyif aldıklarını belirterek, "Herkese burayı ziyaret etmelerini ve çilek toplamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Sudanlı ziyaretçi Cafer Abutahir de tarladan çilek toplamanın çok güzel bir duygu olduğunu, çileklerin çok lezzetli olduğu söyledi.

Abutahir, Yeşilırmak'a çilek toplamaya ikinci kez geldiğini ve buraya gelmekten keyif aldığını kaydetti.