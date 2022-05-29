KKTC'de çıkan yangında yavru kediyi itfaiyeci kurtardı - Haberler

KKTC'de çıkan yangında yavru kediyi itfaiyeci kurtardı
AA - Güncel
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İtfaiyecinin kediyi kurtarması KKTC'de Girne'ye bağlı Geçitköy bölgesinde meydana gelen yangına müdahale eden itfaiye çalışanları, soğutma çalışması yaparken, ağacın altında yavru kediyi fark etti.
İtfaiyecinin kediyi kurtarması KKTC'de Girne'ye bağlı Geçitköy bölgesinde meydana gelen yangına müdahale eden itfaiye çalışanları, soğutma çalışması yaparken, ağacın altında yavru kediyi fark etti. Kediyi gizlendiği yerden alan itfaiyeci, kedinin hayatını kurtardı.
Yangının söndürülmesi sırasında bölge halkı, polis,itfaiye ekipleri, Orman Dairesi, Sivil Savunma'nın yanı sıra askerler büyük mücadele verdi.
AA / Güncel