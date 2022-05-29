KKTC'de çıkan yangında yavru kediyi itfaiyeci kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'de çıkan yangında yavru kediyi itfaiyeci kurtardı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

İtfaiyecinin kediyi kurtarması KKTC'de Girne'ye bağlı Geçitköy bölgesinde meydana gelen yangına müdahale eden itfaiye çalışanları, soğutma çalışması yaparken, ağacın altında yavru kediyi fark etti.

İtfaiyecinin kediyi kurtarması KKTC'de Girne'ye bağlı Geçitköy bölgesinde meydana gelen yangına müdahale eden itfaiye çalışanları, soğutma çalışması yaparken, ağacın altında yavru kediyi fark etti. Kediyi gizlendiği yerden alan itfaiyeci, kedinin hayatını kurtardı.

Yangının söndürülmesi sırasında bölge halkı, polis,itfaiye ekipleri, Orman Dairesi, Sivil Savunma'nın yanı sıra askerler büyük mücadele verdi.

AA / Güncel

İtfaiye Kıbrıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title