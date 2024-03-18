KKTC'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı.

Girne'deki Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra siyasi parti, kurum, kuruluş, dernek, üniversite temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Boğaz Şehitliği'ne çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

Tören, KTBK'den Üsteğmen Muhammet Reha Keleş'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasına müteakip, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyükelçi Metin Feyzioğlu ve KTBK Komutanı Tümgeneral Kılınç'ın Şehitlik Özel Defterini imzalamasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarak Türk milletinin kahramanlığı sayesinde Çanakkale Zaferi'nin, şanlı Türk tarihinde yerini aldığını belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının o dönemde Anadolu'nun yanında yer alarak Çanakkale mücadelesine destek verdiğini hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti de her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmuştur. Bugün halen Kıbrıs'ta mücadelemiz sürmektedir. Kıbrıs Türk halkı güçlü bir devletle bağımsız bir şekilde yoluna devam ediyor. Bağımsızlık yolunda verilen şehitleri rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve egemenliğinin önemli olduğunu dile getiren Tatar, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüsü kabul edilmediği sürece müzakere masasına oturmamız mümkün değildir. Anlaşma olacaksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu anlaşmanın parçası olmak zorundadır." diye konuştu.

Boğaz Şehitliği'ndeki tören, kabirlere çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolaysıyla Gazimağusa kentinde de tören düzenlenecek, bazı kentlerde ise akşam fener alayı gösterileri yapılacak.

Başkent Lefkoşa'da tören yapıldı

Lefkoşa'da 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Tekke Bahçesi Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı.

Program, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve 1. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Teğmen Abdullah Hakan Özkul'un günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile son buldu.