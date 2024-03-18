Üye Girişi
Haberler

KKTC'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri düzenlendi

Güncelleme:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililerin katıldığı törenlerde, şehitler anıldı ve Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı vurgulandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı.

Girne'deki Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın yanı sıra siyasi parti, kurum, kuruluş, dernek, üniversite temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Boğaz Şehitliği'ne çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sürdü.

Tören, KTBK'den Üsteğmen Muhammet Reha Keleş'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasına müteakip, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Büyükelçi Metin Feyzioğlu ve KTBK Komutanı Tümgeneral Kılınç'ın Şehitlik Özel Defterini imzalamasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarak Türk milletinin kahramanlığı sayesinde Çanakkale Zaferi'nin, şanlı Türk tarihinde yerini aldığını belirtti.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının o dönemde Anadolu'nun yanında yer alarak Çanakkale mücadelesine destek verdiğini hatırlatarak, "Türkiye Cumhuriyeti de her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olmuştur. Bugün halen Kıbrıs'ta mücadelemiz sürmektedir. Kıbrıs Türk halkı güçlü bir devletle bağımsız bir şekilde yoluna devam ediyor. Bağımsızlık yolunda verilen şehitleri rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı ve egemenliğinin önemli olduğunu dile getiren Tatar, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüsü kabul edilmediği sürece müzakere masasına oturmamız mümkün değildir. Anlaşma olacaksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu anlaşmanın parçası olmak zorundadır." diye konuştu.

Boğaz Şehitliği'ndeki tören, kabirlere çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolaysıyla Gazimağusa kentinde de tören düzenlenecek, bazı kentlerde ise akşam fener alayı gösterileri yapılacak.

Başkent Lefkoşa'da tören yapıldı

Lefkoşa'da 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Tekke Bahçesi Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Çelenklerin şehitliğe sunulması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı.

Program, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve 1. Piyade Alay Komutanlığından Piyade Teğmen Abdullah Hakan Özkul'un günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli? Muhammed Akbey kimdir? Zafer Partisi Erzurum Pasinler Belediye Başkan Adayı Muhammed Akbey kaç yaşında, nereli?
title