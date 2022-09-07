KKTC'de Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığında toplandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında toplantısını yaptı.

???????Cumhurbaşkanı Tatar, yaklaşık 3 buçuk saatlik toplantı sonrasında açıklama yaparak, 25 Ağustos'ta Cumhuriyet Meclisinde oy çokluğuyla kabul edilen ve bugün Anayasa Mahkemesinin iptal kararı aldığı Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yıllardır gündemde olan belediyeler reformunu ciddiye alan hükümetin uzun çalışmalar sonrasında seçimlerin haziran 2022 yerine kasım 2022'de yapılması kararının mahkemeye taşındığını hatırlatan Tatar, bu yasanın, anayasaya aykırı olduğuyla ilgili kararın sıkıntı oluşturduğunu dile getirdi.

Tatar, 28 belediyenin 18 belediyeye indirilmesini öngören belediyeler reformuyla ilgili önemli yasanın meclisten geçtiğine işaret ederek, meclisin, hizmetlerin daha verimli olması ve kaynakların daha iyi yönetilebilmesini içeren böyle bir yasayı geçirerek büyük bir reforma imza attığını söyledi.

Yerel seçimlerin tarihi konusunda Başbakan Ünal Üstel'in davetiyle Bakanlar Kuruluna katıldığını belirten Tatar, konuyla ilgili bu sabah Başsavcı ile görüşerek, değerlendirmeler aldığını kaydetti.

Yasanın iptaline ilişkin gerekçeli kararın henüz oluşturulmadığını da dile getiren Tatar, "Yüce mahkemenin gerekçeli kararını akşam saatlerde yayınlamasını bekliyoruz. Gerekçeli kararın okunmasından sonra istişare ederek, bu süreci nasıl yönetiriz, nasıl bu süreç yönetilip de seçime gidilir, bütün bunların değerlendirilmesi yapılmaktadır." diye konuştu.

"Sürecin nasıl yönetileceği noktasında büyük bir hassasiyet vardır"

Tatar, Başbakan Üstel ve Bakanlar Kurulu ile yaptığı değerlendirmeye de değinerek, "Elbette Anayasa Mahkemesinin ürettiği kararın, saygı itibarıyla değerlendirilmesi gerekmektedir. Bunu değerlendiriyoruz. Haziran ayının geçmesi dolayısıyla geri dönüş yok. Seçim de mutlaka olacağına göre bu seçim tarihinin hangi tarihte olması gerektiğini hukukçularımızla, başsavcıyla ve diğer ilgili arkadaşlarla idare değerlendiriyor. Sürecin nasıl yönetileceği noktasında büyük bir hassasiyet vardır." ifadelerini kullandı.

Önemli olanın böyle durumlarda soğukkanlı olup, memleketin ve halkın menfaatiyle hayrına ne ise o şekilde sürecin yönetilebilmesi olduğunu vurgulayan Tatar, gerekçeli kararın okunmasının ardından savcılar ve hukukçularla istişare ettikten sonra gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.