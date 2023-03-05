KKTC'de askerler yanan ormanlık alana 5 bin fidan dikti Güncel Haberler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında (GKK) görevli personel ve vatani görevini yapan askerlerin, İskele'nin Mersinlik bölgesinde geçen yıl yanan ormanlık alana 5 bin fidan diktikleri bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında (GKK) görevli personel ve vatani görevini yapan askerlerin, İskele'nin Mersinlik bölgesinde geçen yıl yanan ormanlık alana 5 bin fidan diktikleri bildirildi. GKK basın bürosundan yapılan açıklamada, İskele'nin Mersinlik bölgesinde 30 dönümlük bir alana hafta sonu 5 bin fidan dikildiği belirtilerek, askeri birliklerin bu yıl içinde kışlalar civarındaki yanan ormanlık alanlarda toplam 16 bin 200 fidanı toprakla buluşturduğu ifade edildi. Açıklamada, GKK'nin ağaçlandırma faaliyetlerinin süreceği vurgulanarak, birliklerde vatani görevini yapan askerlerin ağaç dikmeye teşvik edildiği kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Kıbrıs Güncel Haberler

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