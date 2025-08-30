KKTC'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

TAK'ın haberine göre, Lefkoşa'da bulunan Atatürk Anıtı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi ve anıt özel defteri imzalandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türk ulusunun en büyük zaferlerinden biri olan, Anadolu'yu yabancı işgalinden kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına zemin hazırlayan Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Başkomutanlığınızda, Mehmetçiğin eşsiz kahramanlığı ve cesaretiyle 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, Dumlupınar'da zaferle sonuçlanmış; bu büyük başarı, Türk ulusunun esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

Büyük Zafer, yalnızca Türk milletine değil aynı zamanda mazlum uluslara da bağımsızlık mücadelelerinde ışık olmuştur. Kıbrıs Türk halkı da bu zaferden aldığı güç ve ilhamla kendi ulusal mücadelesini sürdürmüş, devletini ve vatanını yaratmıştır. Kıbrıs Türk halkı, "En büyük eserim" dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürümeye devam edecek, devletinden ve egemenliğinden asla taviz vermeyecektir."

Kutlamalar çerçevesinde Lefkoşa'daki Dr. Küçük Bulvarı'nda resmi geçit töreni düzenlendi.

Tatar ve Üstel'den 30 Ağustos mesajları

Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin taçlandığı, şanlı tarihinin dönüm noktalarından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladığını bildirdi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini 30 Ağustos Zaferi'nden aldığı güç ve ilhamla sürdürüp özgürlük ve bağımsızlığından vazgeçmeden kendi vatanı ile egemen devletine kavuştuğunu belirten Tatar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığıyla kazanılan Büyük Taarruz Zaferi, sadece Anadolu'nun değil Kıbrıs Türk halkının da bağımsızlık ruhuna ilham olmuş, kader birliğimizin temel taşlarından biri haline gelmiştir. 30 Ağustos 1922'de kazanılan bu kutlu zafer, Türk milletinin esareti asla kabul etmeyeceğini ve vatanı uğruna her türlü fedakarlığı göze alabileceğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Üstel de mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin yalnızca Anadolu değil Kıbrıs Türk halkı için de onur ve gurur vesilesi olduğunu kaydederek, bu destanın Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin yol haritası olduğunu vurguladı.

Türk milletinin ve Türk ordusunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazandığı en büyük zaferlerden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığını belirten Üstel, "30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin azminin, cesaretinin ve kararlılığının karşısında hiçbir gücün duramayacağının en güçlü nişanesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türk halkının bu zaferden aldığı güçle varoluş mücadelesini sürdüreceğini vurgulayan Üstel, "Tarih boyunca nice şanlı zaferler kazanan Türk milletinin al bayrağı, sonsuza dek özgürce dalgalanmaya devam edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ana vatan Türkiye'mizin istiklal mücadelesine ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesine katkı sağlayan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.