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KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej ve resepsiyon düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej ve resepsiyon düzenlendi.

Başkent Lefkoşa'da KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Korteji'ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'in yanı sıra öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Türkiye ve KKTC bayraklarının yanı sıra Atatürk posterlerinin de taşındığı korteje askeri bando da eşlik etti.

Pronto Kavşağı'nda başlayan kortej, güzergah boyunca vatandaşların alkışları arasında Dereboyu Caddesi'nde tamamlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu Büyükelçilik bahçesinde gerçekleştirildi.

Resepsiyona, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Görgülü, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetliler katıldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan resepsiyonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajı okundu.

Büyükelçi Serim, bugün ve geleceğin teminatı, bağımsızlığın sembolü Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Serim, Türk milletinin dişiyle, tırnağıyla, tüm ruhuyla verdiği milli mücadeleyi taçlandıran Cumhuriyet'in, yaşanılan onca badire ve saldırıya rağmen ikinci yüzyılına eriştiğine dikkati çekti.

Cumhuriyet'e hayat veren adanmışlığın geçmişte olduğu gibi bugün de aynı inançla devam ettiğini söyleyen Serim şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne taşıyacak kapsamlı bir yol haritası ve huzur, istikbal, güven, istikrar, şefkat, iletişim, haklılık, değerler, verimlilik ile barışın manifestosudur. Bu vizyon etrafında birlik olunduğu takdirde ikinci yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacaktır ve bunun tüm dünya tarafından tasdik ve takdir edileceğine şüphe yoktur."

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel

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