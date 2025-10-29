Haberler

KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Cumhuriyet Bayramı töreninde Cumhurbaşkanı Erhürman, milli değerlere sahip çıkma vurgusu yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul, 39. Tümen Komutanı Tuğgeneral Sinan Gökoğlan, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bakanlar, milletvekilleri, diğer sivil ve askeri yetkililer, okul, dernek, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Erhürman, Türk milletinin varoluş mücadelesine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu kararlılık, cesaret ve ileri görüşlülüğün Kıbrıs Türk halkına da yön verdiğini söyledi.

Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin, kurduğu Cumhuriyet ile emanet ettiği çağdaş değerlerin 100 yılı aşkın süredir yol göstermeye devam ettiğini kaydeden Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti'nin açtığı aydınlık yolda Kıbrıs Türk halkının huzur, güvenlik ve refahını her şeyin üzerinde tutarak, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığını vurguladı.

"Yegane hedefimiz miras bırakılan değerleri ileriye taşımak"

Erhürman, "Yegane hedefimiz, bizlere miras bıraktığınız değerleri daha da ileriye taşımak, emanetinize layık olmaktır. Bu gurur gününde, büyük minnet, saygı ve rahmetle sizi anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ise Atatürk'ün sergilediği üstün kahramanlık, azim, cesaret ve liderlik temelinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyet seviyesinin ilerisini hedefleyerek yoluna devam ettiğine dikkati çekerek, dünyanın karşı karşıya kaldığı türlü sınamaların ortasında bölgede güvenlik ve barışın tesis edilmesinde "Yurtta sulh, cihanda sulh" şiarıyla tüm uluslar için emsal oluşturmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC'nin birlik ve beraberliğinin bölgede ve ötesinde adalet, refah, barış ve istikrarın sağlanması adına her geçen gün daha da önem kazandığını vurguladı.

Türkiye'nin dünyanın her bölgesinde olduğu gibi Doğu Akdeniz'de de Kıbrıs Türkü kardeşlerle birlikte Türk milletinin haklarını savunmayı sürdüreceğinin altını çizen Başçeri, hiçbir haksızlığa ve hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
