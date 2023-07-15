KKTC'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı Düzenlendi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Yad' programı gerçekleştirildi. Programda, şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi ve vatandaşlara limonata ve tatlı ikramında bulunuldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için "15 Temmuz Şehitlerini Yad" programı gerçekleştirildi.
Türk Büyükelçiliği tarafından başkent Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen programa, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve vatandaşlar katıldı.
Sela verilmesiyle başlayan programda, şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
Programın sonunda vatandaşlara limonata ve tatlı ikramında bulunuldu.