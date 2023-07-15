KKTC'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı Düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Yad' programı gerçekleştirildi. Programda, şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi ve vatandaşlara limonata ve tatlı ikramında bulunuldu.