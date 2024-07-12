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KKTC'de 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

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FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için KKTC'de anma programı düzenlendi. Programa KKTC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi de katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan dua ile son buldu. Ayrıca, KKTC'deki Boğaz Şehitliği'nde de anma töreni düzenlenecek.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) anma programı düzenlendi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Şehitlerini Yad" programı başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde gerçekleştirildi.

Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bazı bakan ve milletvekillerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar ve tüm şehitler için dua edilmesiyle son buldu.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle KKTC'deki Boğaz Şehitliği'nde de pazartesi günü anma töreni düzenlenecek.

Kaynak: AA / Güncel

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