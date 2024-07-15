KKTC'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreni düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Girne kentindeki Boğaz Şehitliği'nde düzenlenen törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakanlar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Türkiye ve KKTC bayraklarının göndere çekilmesiyle başlayan törende, konuşmaların ardından dualar okunarak şehit mezarlarına gül konuldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin 8. yılında Boğaz Şehitliği'nde şehitleri anmak için toplandıklarını söyleyerek, sinsi terör örgütünün, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nde devletin içerisine paralel bir yapıyla sızdığını vurguladı.

Türk milletinin demokrasisine ve milli iradesine karşı FETÖ'nün darbe girişimini kınayan Tatar, 15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye'de yaşananları KKTC'de endişeyle takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"O akşam Rumlar, 'Darbe girişimi başarılı olsaydı Girne'de bayrağımızı dalgalandırabilecektik' şeklinde açıklamalar yaparak, darbe girişiminin başarılı olması için Güney Kıbrıs'ta dualar ettiler. Millet iradesiyle egemenlik temelinde yönetilen Türkiye o süreçten daha da güçlenerek çıktı. Bu güçlenme, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'de birlikte geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceklerinin bir kanıtı oldu."

"FETÖ bir casusluk örgütüdür"

Büyükelçi Metin Feyzioğlu da konuşmasında 15 Temmuz'da Türk milletinin dünyaya kendi iradesi dışında hiçbir gücü tanımadığını gösterdiğini belirterek, FETÖ'nün ve arkasındaki "malum kuklacıların" Türkiye'yi esaret altına alma, bölme, parçalama hayallerinin 8 yıl önce bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği arkasında birleşen, tek vücut olan Türk milletinin sergilediği şanlı direnişe çarparak "paramparça" olduğunu ifade etti.

FETÖ'nün Türkiye'yi parçalamak üzere "Sevr karanlığına" götürmeyi hedeflediğini söyleyen Feyzioğlu, "Bilinmelidir ki, FETÖ yalnızca hain bir terör örgütü değildir. FETÖ aynı zamanda karanlık emelleri uğruna, sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür." diye konuştu.

Feyzioğlu hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini anımsatarak FETÖ ile mücadelenin Türk devletinin temel önceliklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Türkiye'de taban ve zemin kaybeden terör örgütü FETÖ'nün, yurt dışı yapılanmasının ayakta durma çırpınışları içinde olduğunu belirten Feyzioğlu, FETÖ ile mücadelenin bu dönemde önemine işaret etti.