KKTC'de 1. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası yapıldı - Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "1. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" gerçekleştirildi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda yapılan turnuvaya, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) Başkanı Şaban Kurt, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Turnuvaya okullarında kategorisinde birinci olan 170 öğrenci iştirak etti.

Gün boyu heyecanlı geçen müsabakaların ardından 12 ayrı kategoride ilk üçe giren öğrencilere madalya, kupa ve hediyeleri takdim edildi. Öğretmenler ve hakemlere belgeleri verildi.

Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, yarışmaya katılan ve başarı sağlayan tüm öğrencileri tebrik etti.

TAZOF Başkanı Kurt, "Türkiye'nin her bölgesinde ve yurt dışında birçok turnuva organize ettik. Bugün ise KKTC'de ilk turnuvamızı yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Projenin paydaşı KKTC Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ederim." dedi.

Tekçam ise rehber öğretmenler ve hakemlerle birlikte 300 kişinin katılımı ile icra edilen turnuva için TAZOF ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine, projeye katılan öğretmenlere, gönüllü hakemlere ve yarışmacı öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi.

40 farklı kutu oyunu eğitimi verildi

TAZOF ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında 25 Ekim 2021'de imzalanan protokol kapsamında başlatılan Akıl ve Zeka Oyunları öğretmen eğitimleri, KKTC geneli okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde oyun sınıfları kurularak devam etti.

Toplamda yüz okula akıl ve zeka oyunları sınıfları kurularak binlerce öğrencinin bilişsel gelişimine fayda sağlayacak uygulamalar tecrübeli öğretmenler eşliğinde hayata geçirildi.

Okullar, her biri farklı bilişsel alanlara hitap eden 40 farklı kutu oyunu ile öğrenciler için daha eğlenceli bir yer haline gelirken, öğretmenler, Akıl ve Zeka Oyunları dersinin en sevilen ve talep gören derslerden biri olduğunu ifade etti.