KKTC'de 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 47'nci, Türk Mukavemet Teşkilatının 65'inci ve Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı fethinin 452'nci yıl dönümü olan '1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı' törenlerle kutlandı. Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile askeri erkan, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) 47'nci, Türk Mukavemet Teşkilatının 65'inci ve Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı fethinin 452'nci yıl dönümü olan "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" törenlerle kutlandı.

Başkent Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile askeri erkan, Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Tümgeneral Topaloğlu'nun anıt özel defterini imzalaması ve Piyade Kurmay Yüzbaşı Tuğkan Yavuz'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapmasıyla Atatürk Anıtı'ndaki tören son buldu.

Lefkoşa'daki ikinci tören, Şehitler Anıtı'nda düzenlendi. Başta Gazimağusa ve Girne olmak üzere KKTC'nin tüm kentlerinde bayram, etkinliklerle kutlandı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da "1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı" dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Adası'nın her köşesinde Türk milletinin mührü var. Aynı milletin asli unsurlarıyız hepimiz. Kimimiz Anadolu'da kalmış, kimimiz buraya göçmüş 1571 veya 1974 sonrasında. Neredeyse 100 yıl boyunca önce İngiliz işgalcilere sonra EOKA'cı Rum soykırımcılara karşı direnmiş ve Türklüğünü korumuş Kıbrıs Türklerine, Mehmetçiğe, mücahide selam olsun."