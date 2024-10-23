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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına Ziya Öztürkler Seçildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, 5. tur oylamada 26 kabul, 23 ret oyu alarak seçildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanlığına Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler oldu.

Cumhuriyet Meclisi'nde geçen hafta yapılan seçimin 5. turunda 26 kabul, 23 ret oyu alan Ziya Öztürkler'in Meclis Başkanlığına seçildiğine dair duyuru KKTC Resmi Gazetesi'nde bugün yayımlandı.

Daha önce İçişleri ile Milli Eğitim bakanlıkları da yapan Ziya Öztürkler, kurulduğu 1983 yılından bu yana Cumhuriyet Meclisinin 15. Başkanı olarak görev yapacak.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekili Politika 3-sayfa Güncel Kıbrıs

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