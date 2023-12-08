KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre: İnsan haklarına eşit yaklaşılmalı

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, insan haklarına eşit yaklaşılması gerektiğini belirtti. Töre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin KKTC için önemini vurguladı ve dünyada yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "İnsan hakları denilince, bütün dünya milletlerinin, bütün uluslararası örgütlerin aynı şekilde yaklaşması gerekiyor." dedi.

Töre, temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye resmi ziyaret düzenleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

Görüşmede, Bakan Tunç'u KKTC'de görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Töre, Türkiye'den yapılan ziyaretlerin önemine dikkati çekti.

Töre, "Çünkü bir milli dava söz konusu. Bu milli davada öznemiz, milletimizin milli hak ve menfaatleridir. Kıbrıs Türk halkının milli hak ve menfaatleridir ve Türkiye'nin, Türk milletinin milli hak ve menfaatleridir. Bunları ayrı ayrı düşünmek doğru değildir, müşterek bir milli dava yürütüyoruz Doğu Akdeniz bölgesinde ve Kıbrıs Adası'nda." diye konuştu.

Türkiye olmadan bu milli davayı ileriye götürmenin mümkün olmadığını söyleyen Töre, dünyada çok büyük adaletsizlikler yaşandığını, temel insan hakları yaklaşımında ciddi adaletsizlikler olduğunu belirtti.

Töre, Gazze'de yaşananlara işaret ederek, "İnsan hakları evrensel beyannamesi olmasına rağmen, yine de, dünyada yine insanlar ezilmekte, yok olmakta, toplu kıyıma maruz kalmakta, soykırım uygulamaları yapılmakta. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyeleri ve Avrupa Birliği'nin lider ülkeleri de maalesef bu işlere destek vermektedir. Bundan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz, çünkü insan hakları denilince, bütün dünya milletlerinin, bütün uluslararası örgütlerin aynı şekilde yaklaşması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC'nin, Kıbrıs Türk halkının, geçmişte çok büyük insan hakları ihlallerine maruz kaldığını dile getiren Töre, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nden dışlanmıştık. Büyük sıkıntılar oldu, ama sonunda KKTC devleti kuruldu." ifadelerini kullandı.

Ada'da özgürlük ve güvenlik ortamının Türkiye ile sağlandığına işaret eden Töre, şunları kaydetti:

"Dünya ülkeleri insan hakları konusunda sınıfta kaldı. Yaşadığımız son olaylar maalesef soykırıma seyirci kalan, temel insan haklarını tamamen ortadan kaldıran bir tutuma destek veren ülkeleri görüyoruz. Onun için bizim için anavatan Türkiye çok önemli, sizlerin ziyaretini çok önemsiyoruz."