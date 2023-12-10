KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan-KKTC İlişkilerini Değerlendirdi

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan-KKTC ilişkilerinin iyi gitmesini temenni ettiğini belirterek, iki ülke arasında güçlü bağların kurulmasında geç bile kalındığını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan-KKTC ilişkilerinin iyi gitmesini temenni ettiğini belirterek, iki ülke arasında güçlü bağların kurulmasında geç bile kalındığını ifade etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Azerbaycan Devlet Televizyonuna (AZTV) konuşan Töre, Azerbaycan'ın 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Töre, Azerbaycan-KKTC ilişkilerinin iyi gitmesini temenni ettiğini belirterek, iki ülke arasında güçlü bağların kurulmasında geç bile kalındığını ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmenin hem Türk Devleti Teşkilatı üye ülkelerine hem de bazı İslam ülkelerine örnek olacağını kaydeden Töre, "Önümüzdeki dönemde daha da ileri adımlar bekliyoruz bizler tek milletiz." ifadesini kullandı.

Töre, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) gözlemci üye olarak yer aldığını hatırlatarak, "KKTC milli devletimizdir, ileri bir nöbet yeridir ve Türk'üm diyen herkesindir. KKTC'yi yaşatmak hepimizin asli sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.