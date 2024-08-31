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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Aksaray Valiliğine Ziyarette Bulundu

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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Aksaray Valiliği'ne ziyarette bulundu. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu tarafından karşılanan Töre, Aksaray'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve çeşitli ziyaretler yapacaklarını söyledi. Töre, Türkiye'nin şehirlerine her Türk'ün gelmesi gerektiğini vurgulayarak, gazilere selam gönderdi ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Aksaray Valiliğine ziyarette bulundu.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Töre'yi valilik önünde karşıladı.

Valilik şeref defterini imzalayan Töre, gazetecilere, Aksaray'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ana vatan Türkiye'nin en önemli şehirlerinden Aksaray'da çeşitli ziyaretler yapacaklarını belirten Töre, şöyle konuştu:

"Vali Kumbuzoğlu, yakinen tanıdığımız bir dostumuz. TBMM'de görev yaptığı zamanlarda tanıştık. Aksaray adı gibi güzel bir şehir. Türkiye'nin şehirlerine her Türk'ün gelmesi lazım. Bize de Aksaray'a gelmek bugün nasip oldu. İnşallah güzel temaslarımız olacak. Bütün Anadolu'ya sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Gazilerimiz bizi karşıladı, Allah onlara sağlıklı ve uzun ömür versin. Şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aksaray Kıbrıs Politika Güncel Haberler

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