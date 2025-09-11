KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Türk devletlerinden gençlerle Ankara'da buluştu Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyasının kopmaz bir parçasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kıbrıs Sorunundaki Son Gelişmeler" konulu konferansa KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türk Dünyası Gençlik Konseyi Başkanı Ramazan İzol ve Türk devletlerinden öğrenciler katıldı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, gençlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk dünyasının kopmaz bir parçasıdır." dedi.

KKTC'nin tarihinden bahseden Öztürkler, 1571'de Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı Venediklilerden aldığını, Ada'nın Osmanlı yönetimine geçmesi vesilesiyle de burada Türk varlığının kalıcı hale geldiğine değindi.

Öztürkler, Kıbrıs'ın bir dönem İngiltere himayesinde kalmasına rağmen oradaki Türklerin hiçbir zaman dilinden, dininden, manevi değerlerinden ve Türklüğünden asla taviz vermediğinin altını çizdi.

Rumların Ada'yı Yunanistan'a bağlamak için 1950'li yıllarda Kıbrıslı Türkler'e karşı ciddi baskılar ve katliamlar yapmaya başladıklarını ifade eden Öztürkler, bu baskının giderek arttığına dikkati çekti.

Öztürkler, Türk köylerine karşı yapılan saldırılar ve katliamlarla ilgili birçok görüntünün bulunduğuna değinerek, 1960'ta Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulduğunu fakat Rumların Kıbrıslı Türkleri bir azınlık olarak gördüğünü söyledi.

Türk askerinin varlığıyla Kıbrıs'a huzur geldi

Kıbrıslı Türklerin o dönemde çektiği sıkıntılara işaret eden Öztürkler, Türk köylerinin boşaltıldığını ve bu süreçte birçok şehit verdiklerini dile getirdi.

Öztürkler, 20 Temmuz 1974'te Türk askerinin Ada'ya intikal etmesiyle Kıbrıs Barış Harekatı'nın başladığına dikkati çekerek, 1983'te KKTC'nin kurulmasıyla Kıbrıslı Türklerin özgürlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına kavuştuğunu kaydetti.

Kıbrıs'a 1974'ten sonra barışın geldiğini vurgulayan Öztürkler, "Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığıyla birlikte sadece Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da istiklal ve huzur geldi." ifadesini kullandı.

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'nin tanınması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda birçok kez çağrıda bulunarak ülkesine destek verdiğini söyledi.

KKTC'deki Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hayata geçirildiğini belirten Öztürkler, bunun Kıbrıs Türk halkına armağan edilen çok muazzam bir yerleşke olduğunu ifade etti.

Öztürkler, iki devletli siyasetin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Türk devletlerinin Kıbrıslı Türklere daha fazla sahip çıkması gerektiğini söyledi.

TDT, kısa sürede önemli işler başardı

KKTC Ankara Büyükelçisi Korukoğlu, KKTC'nin 15 Kasım 1983 tarihinde kurulduğunu belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, zaman içerisinde gelişen, bir devlet olmanın tüm niteliklerini taşıyan bir devlet haline dönüşmüştür. Bu dönüşümü de pek tabii ki ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımlarıyla başarıyoruz." diye konuştu.

KKTC'nin Kasım 2022'de Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak katıldığını anımsatan Korukoğlu, KKTC'nin, TDT'nin en yeni mensubu olduğunu söyledi.

Korukoğlu, TDT'nin çok kısa sürede önemli işler başardığını, ortak dil ve tarihi paylaşmasıyla çok önemli bir aile meclisi kurduğunu kaydetti.

"Kıbrıs davası tüm Türk milletinin davasıdır"

Türk Dünyası Gençlik Konseyi Başkanı İzol, "Bu özel program vesilesiyle Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine birlik ve tanıklık etmek ve Türk gençliğinin ortak değerleri etrafında kenetlenme iradesini vurgulamak bizler için çok anlamlıdır." dedi.

KKTC'nin büyük bedeller ve özverilerle kurulduğunu kaydeden İzol, "Kıbrıs davası tüm Türk milletinin davasıdır." diye konuştu.

İzol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünden dünyaya KKTC'nin tanınması çağrısında bulunarak bu konudaki kararlılığı en üst düzeyde dile getirdiğini vurguladı.

İzol, "Türk gençliği olarak bizler Türk dünyasının her bir parçasının bağımsızlığını ve hürriyetini korumakla mükellefiz." dedi.