KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'den Türk savunma sanayine övgü Açıklaması
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Ana vatanımızın yerli ve milli şirketleri, geliştirdikleri her türlü mühimmatla, sadece kendi sınırlarını değil bizim gibi birçok ülkeye de koruyucu olmaktadır." dedi.

Öztürkler, Ozanköy Şehitlerini anma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'deki yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin Kıbrıs Barış Harekatı sonrası başladığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Mücahitlerin su borularından yaptıkları silahlarla verdikleri mücadeleden, bugün son teknolojiye sahip İHA ve SİHA'lara ulaşıldı. Geçitkale Havalimanı'nda konuşlu bu araçlar, yurdu korumak için sürekli hareket halindedir."

Öztürkler, Türk savunma sanayinde ulaşılan teknolojik gücün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hayat bulduğunu vurgulayarak, gençlerin tarihi mirasa sahip çıkmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi ürünlerine dikkati çeken Öztürkler, "Ana vatanımızın yerli ve milli şirketleri, geliştirdikleri her türlü mühimmatla, sadece kendi sınırlarını değil bizim gibi birçok ülkeye de koruyucu olmaktadır. Kızıl Elma, Altay tankı, Kaan savaş uçağı ve Atak Helikopteri ana vatanımızın ulaştığı seviyeyi gösteren bazı örneklerdir." ifadelerini kullandı.

"Devletimizden dönmeyiz"

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Rum Milli Muhafız Ordusu'nın (RMMO) geçit töreninde Girne Kalesi'ne bayraklarını dikecekleri yönündeki söylemlere ilişkin, "Girne Kalesi'ne bayrak dikmek isteyenler şunu iyi anlasın, Ozanköy'de o bayrak dikilmesin diye can verenlerin mirasını kirletmeye kimsenin gücü yetmez. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'miz ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'mız buradadır. Biz ne bayrağımızı indiririz, ne yolumuzdan, ne devletimizden döneriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik
