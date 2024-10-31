KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a, Meclis Başkanlığının 2025 yılı bütçesinin sunumu sırasında, Kıbrıs Türk halkına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, Öztürkler, Plan ve Bütçe Komisyonunda Başkanlık bütçesi sunumunu gerçekleştiren Kurtulmuş'un, KKTC ve Karabağ konusunda da değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlatarak, Kurtulmuş'un Türkiye'nin net tavrını bir kez daha yinelediğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'un her platformda, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini dile getirmeleri ve desteklerini belirtmelerinden dolayı ana vatan Türkiye'nin varlığını hep yanlarında hissettiklerini kaydeden Öztürkler, "TBMM çatısı altında sadece iç meselelere değil, tüm dünyada insanlığın sesi olmaya gösterdikleri anlamlı çabayı ise gurur ve sitayişle takip etmekteyiz. Bu vesileyle TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a haklı mücadelemize vermiş oldukları bu anlamlı destekten dolayı teşekkür eder, 2025 TBMM Meclis Başkanlığı Mali Bütçesi'nin hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.