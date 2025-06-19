KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'den, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamalarına tepki Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Kuzey Kıbrıs'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Öztürkler, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının, 1963'ten itibaren uğradığı saldırılar karşısında canı pahasına verdiği bir mücadeleyle kendi özgür devletini kurduğunu hatırlattı.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dolaylı olarak KKTC'ye yönelik ifadelerini "düşmanca" ve "provokatif" olarak nitelendiren Öztürkler, İsrail'in başkalarının egemenlik haklarına saldırmasının asla kendi politikalarını meşrulaştırma çabasına kılıf olamayacağını vurguladı.

Öztürkler, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadelerini, Kıbrıs adasında yaşanan tarihsel gerçekler ve süreçler ile uluslararası hukukun temel ilkelerini yok sayan bir cehalet örneği olarak görüyorum. Unutulmamalıdır ki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı Türkiye Cumhuriyeti'nin, uluslararası hukuktan ve garantörlük haklarından kaynaklanan yükümlülükleri çerçevesinde gerçekleştirdiği meşru bir müdahaledir ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Ana vatanımız Türkiye, bu müdahaleyi, 1960 tarihli Garanti Anlaşması'nın kendisine tanıdığı tek taraflı müdahale hakkına dayanarak ve barışçıl yolların tükenmesinin ardından hayata geçirmiştir. Bu harekat, sadece Kıbrıs Türk halkının değil, Kıbrıs adasındaki tüm halkların can güvenliğini, özgürlüğünü ve barış içinde yaşama hakkını korumaya yönelik tarihi bir adımdır."