KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, ülkesinin 42. kuruluş yılını değerlendirdi Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Ada'da devlet kurabilmek için oldukça zorlu mücadeleler verildiğini hatırlatarak "Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır." dedi.

KKTC'nin 42. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bu bölgede bağımsız ve özgür yaşamanın önemli olduğunu söyledi.

Öztürkler, KKTC'nin 42'nci, Türkiye'nin 102'nci kuruluş yıl dönümünün kutlandığına işaret ederek "KKTC, atalarımızın bize bıraktığı çok önemli bir miras. Burada Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ı, toplum liderimiz Dr. Fazıl Küçük'ü, bu toprakların toprak olabilmesi için, devlet olabilmesi için birlikte mücadele veren Mücahit ve Mehmetçiği saygıyla, bu uğurda şehit düşenleri de rahmetle anmak gerekiyor." dedi.

Öztürkler, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) başta olmak üzere Türk dünyasının birçok teşkilat ve kuruluşunda gözlemci üye sıfatıyla yer aldığına dikkati çekerek, KKTC'ye sahip çıkmak gerektiğinin altını çizdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, KKTC'nin kurumsal altyapısının ve diplomasi anlamında kurumsal kimliğinin tanıtılarak daha ileriye götürülmesi gerektiğine işaret ederek, bu alanlarda çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Türk halkı olarak Kıbrıs'ta devlet kurabilmek için oldukça zorlu mücadeleler verildiğini belirten Öztürkler, "Kıbrıs Türk halkı, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. Ana vatanımız Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasında kopmayacak bağlar vardır. Bu bağlara biz sımsıkı bağlıyız. Atalarımızdan bahsettik, Mücahitten, Mehmetçikten bahsettik. Bu birliktelik bizleri daha da ileriye taşıyacaktır." diye konuştu.

Öztürkler, Türk dünyasının birbirine daha sıkı bağlarla bağlanması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) silahlandırılması, dünyada yaşanan son gelişmeler, özellikle de Gazze'de olanları değerlendirdiğimizde, maalesef dünyada insan hakları ile hukukun geçerli olmadığını görüyoruz. Bunlardan dolayı güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti, güçlü bir KKTC demektir. Bu birlikteliğin daim olmasını diliyorum."

Öztürkler, KKTC'nin ekonomik yapısını güçlendirmek için de çaba sarf ettiklerini dile getirerek, atalarından miras kalan KKTC Devletini yaşatmak için gelecek nesillere geçmiş mücadelelerin iyi anlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.