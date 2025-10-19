KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçiminin İlk Turu Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi sürüyor.

KKTC'li seçmenler sabah saat 08.00'den itibaren sandıklara gelerek cumhurbaşkanını seçmek üzere oy veriyor.

KKTC'nin 9. Cumhurbaşkanı seçiminde, oy pusulasında 6'sı bağımsız toplam 8 aday yer alıyor.

Dün seçimden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine çekildiğini açıklayan bağımsız aday Hüseyin Gürlek'in ismi, Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca oy pusulasında yer almaya devam ediyor.

Sandık görevlilerinden pusulasını alan seçmenler, 8 adayın isimlerinin yer aldığı bölümün altındaki boş kutulardan birine "evet" mührünü vurarak oy verme işlemini yerine getiriyor.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu (yüzde 50+1'ini) almak gerekiyor.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

Oy pusulasındaki adayların isimleri şu şekilde sıralandı:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün akşam Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.