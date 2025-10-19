KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İlk Tur Sonuçları Açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanlığı seçiminde 777 sandıktan 753'ünün açıldığını, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın oyların yüzde 62,80'ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ise oyların yüzde 35,77'sini aldığını açıkladı.

Özerdağ, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinin oy sayım sürecine dair bilgi verdi.

KKTC genelinde 777 sandıktan 753'ünden gayri resmi sonuçların alındığını belirten Özerdağ, katılım oranının yüzde 62,83 olduğunu açıkladı.

Özerdağ, Erhürman'ın oy oranının yüzde 62,80, Tatar'ın oy oranının yüzde 35,77 olduğunu belirterek, "Tufan Erhürman'ın aldığı oy sayısı 84 bin 630, Ersin Tatar'ın aldığı oy sayısı ise 48 bin 208. Yaklaşık 24 sandık sonra resmi olmayan sonuçlar tamamlanmış olacak." dedi.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu için sandıklar, bu sabah 08.00'de açılmıştı. Oy verme işlemi 18.00'de sona ermişti.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor.

Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçiliyor.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılıyor.

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyle:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.