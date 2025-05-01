- KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Erdoğan'ın katılımıyla 3 Mayıs'ta açılıyor

LEFKOŞA - KKTC'de yapımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021'de gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde inşası kararlaştırılan Cumhurbaşkanı Sarayı, Cumhuriyet Meclisi ve Millet Bahçesi Külliyesi'nin yapımı tamamlandı. Proje, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirildi. Lefkoşa'da inşa edilen külliyenin maliyeti 4,5 milyar lira oldu.

Lefkoşa'da 2022 yılında yapımına başlanan 639 bin 475 metrekarelik alan üzerine kurulu yerleşke, 3 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacak. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi örnek alınarak inşa edilen yerleşke, KKTC'nin yeni yönetim merkezi olacak. Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık makamlarının bulunduğu yapıda, Bakanlar Kurulu'nun toplanacağı salon da bulunuyor. Binada aynı zamanda KKTC Genel Kurul Salonu da yer alacak.

Cami, mahkeme salonları ve kütüphane yer alıyor

Yerleşke bünyesinde yer alan 452 bin metrekarelik Millet Bahçesi'inde 2 bin 252 kişilik cami, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu ve kaykay pisti bulunuyor. Ayrıca projede 11 bin 230 metrekarelik alana inşa edilen Yüksek Mahkeme Binası ile 3 bin 608 metrekare büyüklüğüne sahip Millet Kütüphanesi yer alıyor. Yüksek Mahkeme Binası'nda Yüksek Yargı Başkanlık makamı, 2 Anayasa Mahkemesi salonu, 3 duruşma salonu, 216 kişilik toplantı ve tören salonu, 11 yargıç makamı, 465 metrekarelik arşiv odası ile 17 adet stenograf ve raportör odası bulunuyor. Millet Kütüphanesi içerisinde ise 5 adet 189 kişilik çalışma alanı, 36 kişilik çocuk bölümü, 31 kişilik derslik ile dinlenme alanı, teras, arşiv gibi modern bölümler yer alıyor.