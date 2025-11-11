Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman: Şehitlere Allah'tan Rahmet, Ailelerine, Yakınlarına ve Tüm Türkiye'ye Başsağlığı ve Sabır Dilerim

Güncelleme:
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim." açıklaması yaptı.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, " Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim." açıklaması yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, X hesabından Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 nakliye uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü büyük bir üzüntü ile öğrendim. Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır dilerim."

Kaynak: ANKA / Güncel
