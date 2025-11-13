Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, resmi yurt dışı ziyareti için Türkiye'ye gelerek Anıtkabir'i ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, Atatürk'e olan bağlılıklarını ve Kıbrıs Türk halkının özünü vurguladı.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk yurt dışı resmi ziyareti için bulunduğu Ankara'daki programına Anıtkabir'i ziyaret ederek başladı. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erhürman, "Atatürk sevgisi ve fikirlerinize bağlılık, Kıbrıs Türk halkının karakterinin ayrılmaz bir parçasıdır. Halkımız, en zor dönemlerinde dahi sizden aldığı ilhamla direncini korumuş, çağdaş, özgür ve onurlu bir yaşam mücadelesini sürdürmüştür. Bugün bizler, kurucusu olduğunuz Cumhuriyet'in değerlerinden beslenen bir halk olarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor. Ankara'daki programına Anıtkabir'i ziyaret ederek başlayan Erhürman, beraberindeki heyetle Aslanlı Yol'dan büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine yürüdü. Erhürman'a eşi Nilden Bektaş Erhürman, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, KKTC Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana, Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven, Protokol Dairesi Müdürü Asu Muhtaroğlu, Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Tünay Mertekçi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Cemil Miroğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Mozoleye çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunan Erhürman, ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti ve Özel Anıtkabir Defteri'ni imzaladı. Erhürman, Özel Defter'e şunları yazdı:

"Aziz Mustafa Kemal Atatürk,

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde ilham kaynağı olan liderliğinizden güç alarak, bugün KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı sıfatıyla huzurunuzda bulunmaktan derin bir onur ve gurur duymaktayım. Şahsınızın bıraktığı manevi mirasa Kıbrıs Türk halkının bağlılığı sarsılmaz bir inançla sürmektedir.

Kurtuluş Savaşı'na önderlik ederken sergilediğiniz duruş, kurduğunuz Cumhuriyet ve bizlere miras bıraktığınız ilke ile devrimler, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için değil, Kıbrıs Türk halkı için de yol gösterici olmuştur. Siz, yalnızca kendi halkınıza değil; çağlar ötesine uzanan düşüncelerinizle pek çok halka, özellikle de biz Kıbrıslı Türklere, umut ve cesaret aşılayan bir öndersiniz.

Atatürk sevgisi ve fikirlerinize bağlılık, Kıbrıs Türk halkının karakterinin ayrılmaz bir parçasıdır. Halkımız, en zor dönemlerinde dahi sizden aldığı ilhamla direncini korumuş, çağdaş, özgür ve onurlu bir yaşam mücadelesini sürdürmüştür. Bugün bizler, kurucusu olduğunuz Cumhuriyet'in değerlerinden beslenen bir halk olarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.

Kıbrıs Türk halkı, bu bilinçle, her daim çağdaş değerleri, üretimi, eğitimi, kültürü ve ahlakı ön planda tutarak ilerlemeye devam edecektir. Sizin mirasınız, yalnızca bir ulusun değil; insanlığın ortak aydınlanma mirasıdır.

Aziz hatıranız önünde, saygı, sevgi ve sonsuz minnetle eğiliyorum. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
