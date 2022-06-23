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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü söyledi

AA - Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü söyledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Haziran'da Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda başlayan yangına karadan müdahalenin gece boyunca sürdüğünü, sabah saatlerinden itibaren koordinasyon içinde havadan müdahalenin...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 21 Haziran'da Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda başlayan yangına karadan müdahalenin gece boyunca sürdüğünü, sabah saatlerinden itibaren koordinasyon içinde havadan müdahalenin de yeniden başladığını belirtti.

Tatar, Ardahan köyünde kurulan koordinasyon merkezinde orman yangınlarına ilişkin çalışmaları inceledi ve bilgi aldı.

Burada Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) konuşan Tatar, ilgili tüm birimlerin görev başında olduğunu ve büyük azim ve fedakarlıkla alevlerle mücadelenin havadan ve karadan sürdüğünü belirtti.

Tatar, rüzgar nedeniyle gece boyunca Ardahan ve Topçuköy'de büyük bir endişe yaşandığını kaydetti.

Saat 03.00 sıralarında dahi traktörlerin çalıştığını ve alevlerin bu 2 köye sıçramasının önlendiğini vurgulayan Tatar, Mersinlik köyünden tahliye edilenlerin Kaplıca'daki otele yerleştirildiğini söyledi.

Tatar, Ardahan-Topçuköy-Mersinlik üçgeninde 7-8 kilometrelik bir alanın yangından etkilendiği bilgisini paylaştı.

Alevlerin yer yer devam ettiğini aktaran Tatar, Türkiye'den ve Kıbrıs Rum kesiminden yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin de havadan müdahaleye devam ettiğini bildirdi.

"Maalesef büyük bir alan yanmıştır"

Tatar, gün içerisinde İngiliz Üslerinden helikopterlerle, İsrail'den söndürme uçağının da yangına müdahale çabalarına dahil olabileceğini belirtti.

İlgili tüm birimlerin çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Tatar, "Şiddetli rüzgar nedeniyle maalesef büyük bir alan yanmıştır. Bununla birlikte can kaybı olmaması tesellimizdir. Devletimiz tüm olanaklarıyla buradadır ve gereken yapılmaktadır, yapılacaktır." dedi.

Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile de 3 kez görüştüğünü anımsatarak, Marmaris ve Fethiye yangınlarından dolayı Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel

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