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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, üçlü görüşme iddialarını yalanladı

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis'in üçlü görüşmeye çağrıldıkları yönündeki iddialarını yalanladı. Tatar, federal çözüm müzakerelerine dönüş yapılmayacağını vurgulayarak, Hristodulidis'in algı yaratma peşinde olduğunu belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 13 Ağustos'ta üçlü görüşmeye çağrıldıkları yönündeki iddialarını yalanladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeden, Kıbrıs konusundaki müzakerelerin yeniden başlamasının söz konusu olmadığını belirterek, federal çözüm müzakerelerine kesinlikle dönüş yapılmayacağını vurguladı.

Hristodulidis'in BM tarafından 13 Ağustos'ta üçlü bir görüşme daveti aldığı yönünde beyanlarda bulunmasına ilişkin Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse müzakerelerin Crans Montana'da kaldığı yerden başlayacağı beklentisi içerisine girmesin. Federal çözüm arayışları Crans Montana'da bitmiştir. Kıbrıs konusunda müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için ortak bir zemin yoktur. Ortak zeminin olmadığı gerçeği ortadayken üçlü ya da başka bir formatta görüşmeye de gerek yoktur. Rum Lider Nikos Hristodulidis, oldu bittiler yaratma peşindedir. Rum Liderin üçlü görüşme iddiası doğru değildir."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hristodulidis'in sürekli bir şekilde algı yaratarak Türk tarafını zora sokma peşinde koştuğuna dikkati çekerek, KKTC'nin her konuda Türkiye ile tam uyum içerisinde hareket ettiğini bildirdi.

Tatar müzakereler konusunda KKTC'nin tavrının ve duruşunun net olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Üçlü bir görüşme için BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres'in yaptığı bir davet yok. Zaten mevcut koşullarda üçlü görüşmeye biz onay vermeyiz. Böyle bir görüşme için zemin yoktur. Müzakerelerin hangi koşullarda başlayabileceği konusundaki tavrımız açıktır. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz tescil edilmeden müzakereler başlayamaz. Rumlar yine oyun peşinde. Bize gelen bir davet yok. Rumların niyetleri algı yaratmak ve Türk tarafını baskı altına almaya çalışmak. Biz bu oyunlara gelmeyiz. Hristodulidis, boş hayaller peşinde koşmaktan vazgeçsin ve adadaki gerçekleri dikkate alsın."

Kaynak: AA / Güncel

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