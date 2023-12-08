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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Türkiye'nin Ada'dan çekilmesi halinde Filistin'dekine benzer olaylar yaşanabilir

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Ada'dan çekilmesi halinde Filistin'deki olayların yaşanabileceğini belirtti. Tatar, Türkiye ile hareket etmenin önemine vurgu yaparak KKTC'nin tanınmasına yönelik stratejiler hakkında konuştu. Ayrıca, KKTC'nin dünyadaki haklı yerini aldığını ve geleceğe güvenli adımlarla ilerlemek için ilişkileri ileri taşıdıklarını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Ada'dan çekilmesi halinde orada Filistin'dekine benzer olayların yaşanabileceğini belirtti.

Tatar, İstanbul'daki temasları çerçevesinde katıldığı; Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılında KKTC Perspektifi" konferansında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ve Filistin'de yaşanan olaylara ilişkin sürecin takip edilmesi gerektiğini belirten Tatar, bu süreçte Türkiye ile hareket edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, Türkiye'nin Ada için önemini vurgulayarak Türkiye'nin buradan çekilmesi halinde Filistin'dekine benzer olayların yaşanabileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin geçen yıl Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak katılmasıyla yeni olanaklara sahip olduğunu belirterek ülkenin devlet, akademik ve meslek odaları gibi kurumlarının bu çatı altında diğer Türk devletleriyle temaslarda bulunduğunu ve orada ülkeyi temsil ettiğini söyledi.

"KKTC aşama aşama dünyadaki haklı yerini alıyor"

KKTC'nin tanınmasına yönelik stratejiler hakkında konuşan Tatar, KKTC'deki üniversitelerde 144 farklı ülkeden öğrenci bulunduğunu ve bundan daha fazla sayıda ülkeden turistin KKTC'ye geldiğini, 100'den fazla ülke ile ticaret yapıldığını ve uçakların, Türkiye üzerinden KKTC'ye indiğine işaret etti.

Ersin Tatar, tüm bunların "KKTC'nin aşama aşama dünyadaki haklı yerini aldığının göstergesi olduğunu" vurgulayarak temennilerinin, "tanınma" olduğunu kaydetti.

Rusya'nın konsolosluk işlemleri başlatma kararına dikkati çeken Tatar, halihazırda ABD ve İngiltere'nin konsolosluk hizmetleri olduğunu ve direkt uçuş yapılmasının bu noktada "büyük fayda" sağlayacağını ifade etti.

"Tanınmayı önemsiyorum ancak bütün mücadeleyi ona endeksleyemeyiz." diyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletlerin (BM) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) adanın meşru devleti olarak gösterdiği haksız karara rağmen çalışmalarını yürüttüklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "ülkelerle çeşitli ilişkileri ileri taşıyarak geleceğe daha güvenli adımlarla yürümek için altyapıyı hazırladıklarını" aktardı.

İsim değişikliğine yeşil ışık

Tatar, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "KKTC'nin adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi" önerisinin sorulması üzerine, konuyla alakalı farklı görüşler olmasına rağmen kendisinin bu öneriye "olumlu" yaklaştığını, isim değişikliğinin ancak anayasal değişiklikle mümkün olabileceğini hatırlattı.

Ülkedeki sık hükümet değişikliğine ilişkin, "istikrarı sağlamak adına milletvekillerinin bazı fedakarlıklarda bulunarak yönetime sahip çıkmaları gerektiği" değerlendirmesinde bulunan Tatar, mevcut hükümetin 3. yılında olduğuna dikkati çekti.

Tatar, ülkede yabancılara mal satışı konusunda basında yanlış iddialar bulunduğunu ifade ederek yasalar paralelinde, yabancılara satış öncesi güvenlik soruşturması yapıldığını belirtti.

Konuyla alakalı bazı sorunların çözülmesi için çalışmalar yapıldığını anlatan Tatar, "Biz devletimizi bu şekilde tehlikeye atmayız." dedi.

Tatar'ın, bugün katılacağı 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin ardından Ada'ya dönmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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