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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar teknik direktör Fatih Terim ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar teknik direktör Fatih Terim ile görüştü

Güncel Haberler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, antrenör gelişim seminerine katılmak üzere ülkeye gelen teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, antrenör gelişim seminerine katılmak üzere ülkeye gelen teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) işbirliğinde düzenlenen Süleyman Göktaş Antrenör Gelişim Semineri'nin açılış törenine katılan Tatar, bu program için Ada'ya gelen teknik direktör Terim ile bir araya geldi.

Görüşmede KKTC'ye uygulanan spor ambargo ve izolasyonlar masaya yatırıldı.

Tatar, ülkesine uygulanan çağ dışı ambargoların kaldırılmasına yönelik çabaların süreceğine ilişkin görüşlerini aktardı.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel

Fatih Terim Kıbrıs Tatar Güncel Haberler

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