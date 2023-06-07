KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u tebrik etti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u kutladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş'u kutladı.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Kurtulmuş'u tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.
Tatar'ın Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik ve başarı dileklerini ilettiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel