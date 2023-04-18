KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 'Sümer Ezgü ile Anadolu'dan Geldik' programının setini ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının kültürünü tanıtmak üzere Ada'da bulunan sanatçı Sümer Ezgü'nün TRT için hazırladığı programın setine ziyarette bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının kültürünü tanıtmak üzere Ada'da bulunan sanatçı Sümer Ezgü'nün TRT için hazırladığı programın setine ziyarette bulundu.

KKTC'nin Güzelyurt kentindeki belediyeye ait Kültür Evi'nde çekimleri yapılan "Sümer Ezgü ile Anadolu'dan Geldik" programının setini ziyaret eden Tatar, burada bir süre Ezgü ile sohbet etti ve çekimlerin bir kısmını izledi.

Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada, KKTC'nin kültürel dokusunun Anadolu'ya aktarılmasının önemine dikkati çekerek, bunu sağlayan TRT ve sanatçı Sümer Ezgü'ye teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkının temel dokusunu oluşturan dil, ahlak, din, örf, adet ve kültürün güçlü tutulması gerektiğini belirten Tatar, "Özellikle kültürümüzü ne kadar güçlü tutarsak uluslararası camiada tanınırlığımız o kadar artar ve iki egemen devletli tezimiz güçlenir." ifadesini kullandı.

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü de TRT'de yayınlanan programında, otantik Anadolu müzikleri yaptığını anlatarak, Kıbrıs'ın halkının kültürü, folkloru, motifleri ve geleneklerini yansıtmaya çalıştıklarını vurguladı.

Ezgü, Kıbrıs halkının öz kültürünün de korunması gerektiğine dikkat çekerek, Ada'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra sanatçı Ezgü, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nu ziyaret etti.

Ezgü, KKTC'de çekimlerini sürdürdüğü program hakkında Feyzioğlu'na bilgi verdi, Feyzioğlu da Ezgü'ye sanat yaşamında başarılar diledi.