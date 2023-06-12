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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Sizlerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm...

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Sizlerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm...

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Sizlerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir"

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Sizlerin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) öncülüğünde son 21 yılda anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştirmiştir"

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Tatar Güncel Haberler

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