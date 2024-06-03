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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye'nin tam desteğiyle Kıbrıs'ta iki devletli bir anlaşma olmalı

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin tam desteğiyle Kıbrıs'ta anlaşma olacaksa iki devletli bir anlaşmanın olması gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs'ta federal temelli görüşmelerin başarıya ulaşmayacağını ifade etti. Tatar, Kıbrıs Türklerinin toprağına ve geleceğine sahip çıktığını belirtirken, Türkiye'nin de söz sahibi olduğu bir Kıbrıs'ta mutlak surette iki devletli çözüm olması gerektiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle Kıbrıs'ta anlaşma olacaksa iki devletli bir anlaşmanın olması gerektiğini var gücümüzle bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz." dedi.

15 Temmuz Milli İrade Derneğince, Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "27 Mayıs Darbesi ve Barış Harekatı'ndan Alınacak Dersler" konulu konferansta öğrencilerle bir araya gelen Tatar, 27 Mayıs'ın Türkiye tarihinde kara bir leke olduğunu, memlekete hizmet etmiş insanların idamını kimsenin kolay kolay hazmedemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'na gelinen süreçle ilgili katılımcılara bilgi veren Tatar, jeopolitik ve jeostratejik gelişmelere bağlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin statüsünün ve değerinin giderek arttığını gördüklerini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs'ta federal temelli görüşmelerin hiçbir zaman başarıyla sonuçlanmayacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Çünkü Kıbrıslı Rumların Avrupa Birliği desteğiyle Kıbrıs Türkleriyle eşitlik temelinde anlaşmaya asla rıza göstermeyeceklerini, dolayısıyla cumhurbaşkanı seçilmemden sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle Kıbrıs'ta anlaşma olacaksa iki devletli bir anlaşmanın olması gerektiğini var gücümüzle bütün dünyaya anlatmaya çalışıyoruz."

"Kıbrıs'ta mutlak surette iki devletli çözüm"

Tatar, Kıbrıs'ta çok zor dönemler geçirdiklerini, çok şehit verip bedeller ödediklerini ama Kıbrıs Türkü'nün her zaman toprağına, geleceğine sahip çıktığını anlattı.

"Tek taraflı müdahale hakkı ve garantörlük hakkıyla, Türkiye'nin de söz sahibi olduğu bir Kıbrıs'ta elbette Türkiye'nin kendi hakkı, hukuku ve o bölgedeki milli çıkar ve ulusal menfaatleri söz konusudur." diyen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de istikrarın devamı için, Türk-Yunan dengesinin sürdürülebilmesi için Kıbrıs'ta mutlak surette iki devletli çözüm olmalı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletinin, bir anlaşma olacaksa mutlak surette bu anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini var gücümüzle milli siyasetin gereği haykırmaya devam ediyoruz.

Aksi takdirde federal çerçevedeki anlaşmayla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den çıkarılması, Türkiye'nin garantörlüğünün sona erdirilmesi ve Türk askerinin adadan çekilmesiyle Kıbrıslı Türklerin sonunun başlangıcı olacaktır. ve o federal yapı içerisinde Avrupa Birliği kurallarında Türkiye'nin de dışarıdan bakması ve bu kadar ödenen bedeller, bu kadar şehitlerin de bir bakıma sıfırla çarpılması... O nedenle biz bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğimizi, Türkiye'nin tam desteğiyle milli siyasetin daha da kökleşmesi ve pekişmesi için var gücümüzle bütün dünyaya haykırıyorken burada bu heyecanı benimle yaşayan herkese teşekkür ediyorum."

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ve 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci de konferansta konuşma yaptı.

SAÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri ve akademisyenlerinin konser verdiği etkinlikte sinevizyon gösterileri izlendi.

Rektör Prof. Dr. Hamza Al tarafından "kamu ve siyaset bilimleri alanında fahri doktora" unvanı verilen Tatar, konferansın sonunda salondaki 27 Mayıs sergisini gezdi.

Tatar, daha sonra Cadde 54 AVM'de Serdivan Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce ortaklaşa hazırlanan SERMEK yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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