KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, New York'taki 5+1 Görüşmelerine Katılacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin New York kentinde 16-17 Temmuz'da yapılması planlanan Kıbrıs konusundaki gayriresmi genişletilmiş 5+1 görüşmelerine katılacaklarını açıklayarak "Taraflar arası resmi müzakerelere geçme şartlarımız belli." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleşen kabulde Tatar ve Stewart, Kıbrıs'la ilgili güncel meseleleri görüştü.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen Tatar, KKTC'nin diyalog, temas ve yapıcı tutumundan hiç vazgeçmediğini vurgulayarak BM raporlarına giren "Kıbrıs'ta iki taraf arasında ortak zemin bulunmadığı" yönündeki ifadelerin, kendileri için diplomatik bir zafer olduğunu dile getirdi.

Tatar, "Dik duruşlu, onurlu ve güçlü bir gelecek için Kıbrıs Türk tarafının ayrı bir devlet, otorite ve halk olarak diplomatik temaslarını sürdürmesi önemlidir. 16-17 Temmuz tarihinde New York'ta genişletilmiş 5+1 görüşme için orada hazır olacağımızı teyit ettik. Tabii bu süreçleri Türkiye ile de istişare ettik." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, daha önce 6-17 Mart tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan 5+1 toplantısının devamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile bazı sorunlar yaşandığını hatırlatarak Rum Yönetimi'nin, KKTC'de mülk alanlara yönelik haksız tutuklama sürecine son vermesi gerektiğini vurguladı.

Cenevre görüşmelerinde altı başlıkta ilerlemeler kaydedilmesi için BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın tekrar atandığını kaydeden Tatar, bugüne kadar istenilen ilerlemenin sağlanamadığını da sözlerine ekledi.

Tatar, Rum tarafı ile çeşitli komiteler aracılığıyla diyalog ve çalışmaların sürdüğüne dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Taraflar arası resmi müzakerelere geçme şartlarımız belli. Bizim vizyonunu oluşturduğumuz 'egemen eşit, eşit uluslararası statü' siyaseti önemlidir. Bizim 3D olarak formüle ettiğimiz direkt uçuş, direkt ticaret ve direkt temas çerçevesinde bir ilerleme olursa resmi müzakerelere de geçilebilir."

Öte yandan Ersin Tatar, bu akşam Azerbaycan'a gidip, Hankendi şehrinde düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) toplantısına katılacağını ifade ederek KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki varlığını ve ekonomik potansiyelini sürdürmek için EİT devletleriyle ilişkilerini arttıracağına işaret etti.